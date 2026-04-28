Entre denuncias de injerencia política, arranca la sucesión por la rectoría de la UABJO

La jornada de votación será el próximo 13 de mayo y participaran estudiantes, personal académico y trabajadores administrativos. / Foto: Cortesía de la UABJO

Oaxaca, Oax., 28 de abril de 2025.- La Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO) inició formalmente este martes el proceso para elegir a la persona que encabezará la Rectoría durante el periodo 2026-2030, en una contienda marcada desde su arranque por señalamientos de presunta injerencia política externa y disputas internas por el control de la institución.

La convocatoria fue emitida por el Honorable Consejo Universitario y la Comisión Electoral, que fijaron el 30 de abril como fecha única para el registro de candidaturas. La jornada de votación quedó programada para el 13 de mayo de 2026, bajo el esquema de voto universal, libre, directo y secreto de estudiantes, personal académico y trabajadores administrativos.

De acuerdo con las bases, las y los aspirantes deberán contar con título profesional de licenciatura, acreditar conducta honorable y comprobar al menos cinco años consecutivos de trayectoria académica en la universidad. También se establece que quienes hayan ocupado cargos públicos federales, estatales o municipales deberán presentar renuncia o licencia con una anticipación mínima de 60 días para poder participar.

Hasta ahora, dos perfiles concentran la atención pública. Por un lado, Farid Acevedo López, exsecretario de Finanzas del Gobierno de Oaxaca, quien dejó el cargo recientemente para buscar la Rectoría. Por otro, Enrique Martínez Martínez, académico de la Facultad de Odontología y exsecretario general de la UABJO, respaldado por grupos universitarios que se presentan como defensores de la autonomía institucional.

Sectores de la comunidad universitaria han señalado que Acevedo López sería el aspirante cercano al gobierno estatal, versión que ha sido rechazada públicamente por la administración encabezada por Salomón Jara Cruz. Las acusaciones han colocado de nueva cuenta en el centro del debate el principio de autonomía universitaria, uno de los pilares legales y políticos de las universidades públicas en México.

La UABJO ha sido históricamente un espacio de fuerte disputa política y sindical en Oaxaca. En distintos periodos, la elección de autoridades universitarias ha derivado en conflictos internos, paros, impugnaciones y negociaciones entre grupos de poder. Por ello, cada relevo en la Rectoría es observado no sólo como un proceso académico, sino también como un movimiento con impacto en la vida política estatal.

La Comisión Electoral, presidida por Enrique Mayoral Guzmán, informó que durante las campañas quedarán prohibidas prácticas como el uso de bandas musicales, aparatos de sonido estridentes, propaganda en espacios restringidos y la entrega de dádivas superiores al valor de un salario mínimo. También se contemplan medidas para resguardar el orden durante la votación y evitar la presencia de personas ajenas a la comunidad universitaria.

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