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Méxicomartes, 28 de abril de 2026

Entre denuncias de injerencia política, arranca la sucesión por la rectoría de la UABJO

La elección del nuevo rector es observado no sólo como un proceso académico, sino también como un movimiento con impacto en la vida política estatal

Luis Ramírez / Corresponsal

En Oaxaca, la UABJO mantiene peso estratégico por su matrícula, presencia regional y capacidad de influencia social.

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