Subrayó que, si quieren colaborar con alguna agencia de EU o de algún otro país, hay que respetar la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional

Laura Arana

“Se está enviando el día de hoy. Me la entregaron a mí y se está enviando en este momento a los estados”, dijo Sheinbaum en su conferencia matutina.

“Eso es lo que dice. Y que, para cualquier cosa, sea con la Secretaría de Relaciones Exteriores o con el propio Gabinete de Seguridad federal para que puedan tener mayor información”, apuntó.

Asimismo, reveló que buscó a la gobernadora Maru Campos por teléfono pero no pudo localizarla: “Sí la busqué de manera personal y pues no, ya no hubo comunicación”.

Dos elementos estadounidenses, sin que aún se confirme a la agencia que pertenecen, fallecieron el domingo pasado en un accidente automovilístico tras realizar el operativo de desmantelamiento de un narcolaboratorio junto con autoridades de Chihuahua.