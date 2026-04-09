Sheinbaum recordó que la siguiente semana se presentará al grupo de expertos que ayudarán al Gobierno a encontrar alternativas para explotar shale gas.

Atzayacatl Cabrera / El Sol de México

Durante su conferencia mañanera en Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo dijo que el 75 por ciento del gas natural que se usa en el país es importado, pero dichas importaciones se complican por los conflictos globales y las crisis climáticas.

Pese a ello, recordó que en el plan energético de su sexenio una parte importante de la generación de energía eléctrica es mediante el uso de gas.

Sin embargo, frente al uso de gas natural que requiere México, una de las alternativas es la explotación del gas de lutita, un gas natural no convencional conocido como shale gas que se extrae de formaciones rocosas sedimentarias.

Asimismo, puntualizó que este tipo de gas no se explotará con mecanismos que utilicen demasiada agua ni que generen impactos medioambientales graves.

Puntualizó que dicho grupo de expertos es el que ayudará al Gobierno a determinar cuáles son las mejores formas de explotar el gas natural de lutita y que éste se presentará la siguiente semana.