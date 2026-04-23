El senador Javier Corral aprovechó su intervención con los medios para mencionar que la comparecencia de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, no es un juicio político

Rafael Ramírez / El Sol de México

“No se trata de un linchamiento ni de una emboscada, va a ser una reunión respetuosa porque hay muchas preguntas que hacer”, afirmó.

Corral insistió en que el objetivo central es esclarecer los hechos y las contradicciones en torno al caso, por lo que llamó a no adelantar juicios hasta contar con toda la información.

Señaló que la asistencia de la mandataria estatal será voluntaria, aunque consideró relevante que acuda para dar su versión sobre los hechos que han generado tensión con el gabinete de seguridad federal.

El senador adelantó que, una vez que se cuente con los elementos suficientes, el Senado valorará las acciones a seguir, incluidas posibles responsabilidades, aunque evitó anticipar escenarios.

Finalmente, aseguró que existe disposición de actores políticos, incluidos legisladores del PAN, para que la reunión se lleve a cabo en un ambiente institucional y de diálogo.