elsoldemexico
Méxicojueves, 16 de julio de 2026

Ernesto N: del hombre que rompió la hegemonía del PRI al primer exgobernador panista detenido por presunto huachicol fiscal

Ernesto N se convirtió en 1989 en el primer gobernador de oposición en derrotar al PRI, un triunfo que marcó el inicio de la alternancia democrática en México; ahora se le presenta por presuntos nexos de tráfico de combustibles

Síguenos en:whatsappgoogle

Rafael Ramírez / El Sol de México

WhatsApp Image 2026-04-23 at 3.30.51 PM

El hombre que cambió la historia electoral

6234577-Omar Reyes Colmenares UIF Unidad de Inteligencia Financiera-45

De la alternancia al huachicol fiscal

Rafael Ramirez
Últimas notas:

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

d72899eb-6832-4d6f-b042-11530f5b3c50
Juan Veledíaz

Fuera de Agenda / Son inseparables

RV - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Rogelio Varela

Corporativo / El desembarco de XPeng

image
Samuel García

El Observador / Mazzucato y la gran omisión del Plan México

a1154552-6c2c-4c57-a494-7856e1860862 - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Opinión 51

Sophia Huett / Lo que también protege a un policía

LO+RECIENTE

horoscopelarge

Newsletter

¿Te quedas fuera de la conversación? Mandamos a tu correo el mejor resumen informativo.

CARTONES