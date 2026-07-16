Ernesto N: del hombre que rompió la hegemonía del PRI al primer exgobernador panista detenido por presunto huachicol fiscal
Ernesto N se convirtió en 1989 en el primer gobernador de oposición en derrotar al PRI, un triunfo que marcó el inicio de la alternancia democrática en México; ahora se le presenta por presuntos nexos de tráfico de combustibles
Rafael Ramírez / El Sol de México
El hombre que cambió la historia electoral
De la alternancia al huachicol fiscal
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