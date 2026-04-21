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Méxicomartes, 21 de abril de 2026

Es imposible garantizar que el fracking no va a contaminar: experto de la UNAM explica por qué

El investigador y doctor en geofísica, Carlos Valdés, cuenta cómo es que la fracturación hidráulica provoca sismos, cómo se pueden mitigar sus efectos contaminantes y cómo son las características de los suelos mexicanos

Jorge Morales

¿Qué es el fracking o la fracturación hidráulica?

¿Se puede utilizar el fracking sin contaminar el medio ambiente?

De esta manera, Valdés explicó cómo es la técnica de perforación de pozos y por qué no puede haber gas natural o petróleo sin contaminar de por medio:

¿El fracking provoca sismos?

No hay lugar donde no hay sismos, por ejemplo, en Yucatán, que es un lugar que consideramos asísmico, pero apenas hubo un sismo de tres grados”, añadió.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) de México adscrito al Instituto de Geofísica de la UNAM reportó que en 2025 hubo 39 mil 500 movimientos telúricos en el país, así lo confirmó Valdés.

Con el fracking, ¿México podría alcanzar la soberanía energética?

¿Qué países prohíben el fracking?

Periodista y comunicólogo por la UNAM. Me gusta la novela negra, en especial la mexicana. Trabajo en medios desde 2023 y desde 2025 soy redactor en El Sol de México. También me gusta saber algo de todo, y si puedo hacer cualquier cosa mientras escucho música es mejor.

Jorge Morales - YESICA CADENA
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