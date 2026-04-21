Es imposible garantizar que el fracking no va a contaminar: experto de la UNAM explica por qué

La fracturación hidráulica ha sido prohibida principalmente en Europa; EU, Canadá o Argentina son algunos de los países que siguen utilizándola / Foto: Reuters

Durante años México se ha mantenido lejos del fracking debido a sus impactos ambientales. Sin embargo, la crisis energética desatada por el bloqueo en el estrecho de Ormuz orilló a que la presidenta Claudia Sheinbaum considerara esta alternativa para acceder a reservas de combustibles argumentando que las técnicas han avanzado para evitar una gran contaminación.

Tras esto, y debido a que solamente el 30 por ciento de gas natural que México utiliza proviene de su propio suelo y el 70 por ciento restante lo importa desde Estados Unidos, este método de extracción cobra un papel relevante para anticipar una probable falta del combustible, así como abonar al desarrollo económico del país.

El constante bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde se transporta el 20 por ciento del total del petróleo en el mundo, es uno de los factores por los cuales surge esta alternativa (prohibida en diversos países) para explorar pozos.

Esta situación ha provocado que distintos países sufran de escases de estos hidrocarburos, tal como le sucede a Filipinas, que ha recurrido a utilizar de nueva cuenta el carbón como el motor de diferentes industrias.

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El fracking o fracturación hidráulica convencional es un método por el cual se obtiene petróleo y/o shale gas (gas de lutita o esquisto), un tipo de gas natural no convencional atrapado en rocas sedimentarias de grano fino (lutitas o pizarras) a gran profundidad. Estas rocas deben romperse para liberar los materiales.

El método convencional consiste en perforar el subsuelo e inyectar a alta presión una mezcla de agua, arena y aditivos químicos para fracturar rocas, mantenerlas abiertas y liberar hidrocarburos, pero estas acciones tienen afectaciones ambientales, pues existen pozos que requieren entre nueve mil y 29 mil metros cúbicos de agua (dependiendo de su profundidad), además químicos como el metano, que contaminan aguas más superficiales y pueden ocasionar afectaciones al suelo, pérdida de biodiversidad, fragmentación de hábitats y hasta sismos.

Por sus consecuencias, la presidenta Sheinbaum se negó a llevarla a cabo y expuso lo siguiente: “¿Cuál es el principal problema ambiental del fracking, o del gas no convencional o del gas de lutita? Primero, utiliza mucha agua y toda esa agua se contamina con químicos muy difíciles de limpiar. El fracking tradicional entra a un pozo e inyecta agua con químicos para romper piedras y que pueda salir el gas “y después esta agua se inyecta más profundo en los acuíferos”.

De esta manera, se hizo hincapié en utilizar una alternativa más limpia, el fracking no convencional, que utiliza componentes biodegradables para romper las piedras y que permiten que el agua pueda reciclarse, además de que existe la posibilidad de que no se utilice agua dulce, sino agua salada, sin embargo, la mandataria reconoció e hizo hincapié en que México no está en igualdad de condiciones tecnológicas con Estados Unidos, Canadá o incluso Argentina, países que han logrado reducir la contaminación con el fracking y volverlo un negocio redituable.

Frente al dilema, el miércoles 15 de abril, la Presidenta anunció al comité de expertos y expertas mexicanas en materia ambiental y de ingenierías para poder estudiar y evaluar las posibilidades de poder extraer el gas sin contaminar y emitir gases de efecto invernadero de por medio.

En entrevista para El Sol de México, Carlos Valdés, investigador del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), expuso que no hay garantía de que el proceso de fracturación hidráulica sea completamente limpio.

“No se puede garantizar que no haya derrame durante la extracción. Las zonas donde hay hidrocarburos son como esponjas, se encuentran dispersado en diferentes puntos y lo que se hace es perforar a gran profundidad para tratar de sacarlos”.

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“En términos más simples, es como si tuvieras tu bebida preparada y le metes un popote, cuando quieras el líquido no va a salir solamente la parte que tu quieras que salga, sino que van a salir otras sustancias que pueden chorrear y contaminar mantos acuíferos más superficiales”. “Tan solo ver en las gasolineras, siempre se está chorreando aceite, es una sustancia sucia”.

Como se mencionó, el método convencional consiste en perforar el subsuelo e inyectar a alta presión una mezcla de agua, arena y aditivos químicos para fracturar rocas y y liberar hidrocarburos. Así, Carlos Valdés también explicó que la presencia de la arena es imprescindible para mantener abiertas las rocas mientras se saca su contenido, y los aditivos son para adaptar las condiciones del agua usada a la temperatura del pozo, pues en el territorio mexicano suelen ser muy profundos.

“En México, las perforaciones son más profundas, los acuíferos están al menos a tres kilómetros de profudidad”, comentó. El pozo más hondo del país, y que mantiene el récord es el de Iklum en Tabasco alcanzó una profundidad de ocho mil 240 metros verticales en 2024.

Sin embargo, el investigador en geofísica recomendó que en la preparación del fracking es importante poner límites contaminantes, un margen el cual no se debe rebasar: “por ejemplo, si se perfora un pozo, pues establecer que se va a provocar hasta solo el cinco por ciento de contaminación y moverse a otro pozo y así, constantemente.

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La duración de la extracción en este tipo de rocas con hidrocarburos es menor a un pozo tratado en una plataforma común, ubicada en mar o tierra, por lo que cuando se cuantifica el resultado es cuando se conoce si el dinero y los recursos utilizados fueron una inversión o un gasto.

Sí, de acuerdo con las investigaciones realizadas por Carlos Valdés, la fracturación hidráulica sí provoca actividad sísmica, sin embargo, no son movimientos por los cuales debemos estar alerta, puesto que durante el proceso se monitorea este tipo de actividad dentro de un límite de intensidad.

“Al momento de la inyección del agua y por la presión se pueden provocar movimientos de este tipo, pero se monitorea en todo momento, puede haber microsismos de hasta menos 1 o menos 2 grados, a eso se le llama sismisidad inducida”, aseveró al apuntar que por la profundidad, en la superficie no se siente.

“Durante el mes de marzo de 2026, el Servicio Sismológico Nacional reportó tres mil 162 temblores con epicentros dentro del territorio mexicano. Las magnitudes van de 1.0 a 5.2. La distribución de los epicentros se concentró principalmente en los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, así como en el Istmo de Tehuantepec y en el Golfo de California” informó el SSN.

Al preguntarle por su opinión, Carlos Valdés indicó que sí, con el fracking podría ser que México alcance la soberanía energética si se concentran los esfuerzos y la sociedad cambia también de hábitos para dar paso a nuevas energías, puesto que, afirma, la quema del gas natural sí es mucho más efectiva, pero no es la única manera de producir energía eléctrica, por ejemplo.

Destacó que México cuenta con un territorio adecuado para dejar de importar estos combustibles desde Estados Unidos, sobre todo al contar con la llamada Cuenca de Burgos, que es la reserva de gas natural no asociado (es el que se extrae por sí solo, sin petróleo crudo) más importante del país, ubicado entre Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila.

“La relevancia económica de esta región radica en que de los 652 pozos perforados por Petróleos Mexicanos (Pemex) para la producción de este tipo de gas en el 2003, 402 se encuentran en esta cuenca", especifica el Diario Oficial de la Federación (DOF).