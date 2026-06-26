“Es un día histórico”: Somos México celebra su registro como partido y promete recuperar la democracia
Tras obtener el aval del INE por una votación de seis votos contra cinco, Guadalupe Acosta Naranjo afirmó que nace una nueva alternativa ciudadana para enfrentar a Morena y convocó a un acto el próximo domingo en el Monumento a la Revolución.
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