Escuelas de la UNAM en Morelia, León y Mérida concentran las carreras con menor demanda

En el pasado proceso de admisión, entre las tres unidades sumaron 45 aspirantes, cifra insuficiente para llenar un salón

Rafael García

En la convocatoria ampliada, la Universidad estableció que sólo podían participar aquellas personas que no lo hubieran intentado el mismo año.

Las carreras con menor demanda de aspirantes ubicadas en la unidad Morelia son Literatura Intercultural, Estudios Sociales y Gestión Local, con tres candidatos para 40 espacios disponibles cada una.

Le siguen Geociencias y Geohistoria, también de Morelia, las cuales registraron cuatro aspirantes para los 40 cupos disponibles.

Mientras que Ciencia de Materiales Sustentables tuvo una demanda de siete personas para un total de 44 espacios.

Asimismo, Historia del Arte, de la misma unidad, registró siete aspirantes para 40 espacios.

Entre las carreras con menor demanda también se encuentra Administración Agropecuaria, que imparte la ENES León, con cinco aspirantes para 35 lugares.

Otra de las carreras con menor demanda es Tecnologías para la Información en Ciencias, que imparte la ENES Mérida, para la cual aplicaron nueve personas para los 50 lugares disponibles.

En ninguna de estas carreras que ofertan las Escuelas Nacionales de Estudios Superiores, el porcentaje de lugares que podría ser ocupado en caso de aceptar a todos, rebasa 18 por ciento.

Este diario solicitó la postura al respecto de la UNAM o de la ENES, unidad Morelia y, al cierre de esta edición, no hubo respuesta.

Aseveró que existe una brecha muy grande entre lo que las autoridades piensan que necesita la población y lo que realmente es.

Explicó que estos planteles están muy alejados de las ciudades de Morelia, León y Mérida, por lo que a los alumnos se les complica llegar.

“(Al gobierno) se le olvida dar recursos de calidad para las zonas más alejadas, porque ahí es donde se necesitan más y mejores recursos, profesores, investigadores e instalaciones realmente avanzadas”, mencionó.

El especialista agregó además que los jóvenes no quieren estudiar las carreras que ofrecen las ENES al ser muy regionales y enfocadas en nichos locales.

Reconoció que, más allá de arraigarse a su localidad, lo que quieren los jóvenes en la actualidad es estudiar licenciaturas que les permita ejercerlas en otras entidades.

Aseguró también que el mercado laboral es muy escaso, por lo que no son carreras tan demandadas.