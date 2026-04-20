Estados Unidos restringe visas a 75 familiares y presuntos socios del Cártel de Sinaloa

Las acciones forman parte de la estrategia de la administración de Donald Trump para impedir el ingreso a cualquier persona relacionada con la organización criminal

Pablo Rodríguez

Sin embargo, la dependencia estadounidense no reveló la identidad de las 75 personas afectadas ni precisó su nacionalidad.

El Departamento de Estado agregó que estas acciones forman parte de la estrategia de la administración de Donald Trump para impedir el ingreso al país norteamericano que tengan vínculos con la organización criminal.

“Las acciones de hoy subrayan el compromiso de la Administración Trump de proteger al pueblo estadounidense del Cártel de Sinaloa, una organización designada como terrorista extranjera. El Cártel de Sinaloa trafica fentanilo ilícito, que el presidente ha designado como un arma de destrucción masiva”, señala el comunicado.

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, difundió la información a través de sus redes sociales.