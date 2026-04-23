Laura Arana

Lazzeri Montaño actualmente es director general de Nacional Financiera y del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext).

“Tiene una buena relación con el Gobierno de México y con sus contrapartes en Estados Unidos porque esa era una de sus funciones”, dijo este jueves la mandataria federal durante su conferencia matutina.

Sobre Esteban Moctezuma, la Presidenta comentó que tiene la mejor consideración de él, por lo que le ofrecerá un cargo en la administración pública, aunque no quiso adelantar cuál.

“Tengo la mejor consideración de él y le estamos proponiendo otro espacio (...) Ya lo diré en su momento”, añadió Claudia Sheinbaum.