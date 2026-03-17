Estudiantes de primaria a universidad recibirán Becas Bienestar en abril

En el marco del anuncio Plan Michoacán por la Paz, el titular de la SEP dijo que estos programas beneficiarán a más de 12.8 millones de estudiantes de todos los niveles educativos

Rafael García

El titular de la SEP detalló estos apoyos que representan una inversión social de 33 mil 949 millones 881 mil 300 pesos forman parte de la política educativa del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Mientras que, para el periodo de enero a abril, los beneficiarios de la Beca Universal Benito Juárez de Educación Media Superior recibirán tres mil 800 pesos cada uno.

Asimismo, para los beneficiarios de la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro se dispersarán 11 mil 600 pesos a cada estudiante becado de Educación Superior.

Registros Beca Rita Cetina

El programa Beca Rita Cetina busca ampliar su cobertura para que más familias puedan acceder a uniformes y útiles escolares, un factor que, según los organizadores, contribuye a la continuidad educativa de los estudiantes.

“Con el objetivo de ampliar la cobertura del programa y garantizar que más familias puedan acceder a este apoyo que contribuye a la continuidad educativa de niñas y niños”, dijo.