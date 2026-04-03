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Méxicoviernes, 3 de abril de 2026

Estudiantes de primarias públicas recibirán apoyos para uniformes y útiles, anuncia Sheinbaum

La mandataria destacó que actualmente más de 425 mil universitarios y universitarias reciben la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro

Atzayacatl Cabrera / El Sol de México

“En 2026 todas las y los estudiantes de primaria pública recibirán en agosto un apoyo para útiles y uniformes escolares”, escribió la mandataria en su cuenta de X.

El presupuesto también contempla otras asignaciones para el rubro de la educación como el programa La Escuela es Nuestra, las becas Elisa Acuña, entre otros.

Poeta y periodista que navega entre versos y datos duros. Reportero de Presidencia; también le sigo los pasos al Legislativo.

Atzayacatl Cabrera
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