EU acusa a cuatro ligados al CJNG por tráfico de cocaína en túnel transfronterizo entre Tijuana y San Diego
Autoridades de Estados Unidos acusaron a dos mexicanos y dos estadounidenses por presuntamente participar en la distribución de droga
Últimas notas:
- EU acusa a cuatro ligados al CJNG por tráfico de cocaína en túnel transfronterizo entre Tijuana y San Diego
- Aprueban la creación de la comisión que verificará las candidaturas para evitar vínculos con el crimen organizado
- Greenpeace denuncia a Pemex y ASEA por derrame de hidrocarburos en el Golfo de México