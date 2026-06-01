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Méxicolunes, 1 de junio de 2026

EU acusa a cuatro ligados al CJNG por tráfico de cocaína en túnel transfronterizo entre Tijuana y San Diego

Autoridades de Estados Unidos acusaron a dos mexicanos y dos estadounidenses por presuntamente participar en la distribución de droga

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Pablo Rodríguez

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Pablo Javier Rodriguez Juarez
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