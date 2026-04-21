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Méxicomartes, 21 de abril de 2026

EU anuncia traslado a México de un miembro del Cártel de Sinaloa condenado por tráfico de indocumentados

Uriel Ríos fue deportado por ICE ERO; autoridades estadounidenses señalan que cruzaba de manera irregular la frontera de EU desde 2011

EFE

Hasta ahora, las autoridades estadounidenses no divulgaron en esas publicaciones detalles adicionales sobre el lugar exacto de entrega, el procedimiento seguido en México ni documentos judiciales del caso.

En tanto, las autoridades mexicanas tampoco emitieron una postura pública sobre este expediente en particular.

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