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Méxicomiércoles, 15 de abril de 2026

EU asegura que “cooperación” con México ha permitido reducir las muertes por sobredosis

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, apuntó que esta reducción se debe en gran medida al desmantelamiento de los carteles del narcotráfico

EFE

"Desmantelar cárteles, junto con la cooperación con México, salva vidas y fortalece nuestra seguridad compartida. Aunque aún queda mucho trabajo por hacer, el progreso es evidente", añadió.

La presidenta Sheinbaum ha insistido en varias ocasiones sobre la estrecha cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad pero ha precisado que se enmarca en el respeto a la soberanía y sin subordinación.

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