Evaluación de aspirantes a tres consejerías del INE debe ser pública: Monreal

El secretario de Salud, dijo que se contempla un periodo de recuperación de 24 horas, pero estará en observación para continuar con el proceso de rehidratación y garantizar una evolución favorable

El funcionario michoacano fue enlistado en su archivo por Narcopolíticos tras la filtración de un audio donde supuestamente negocia con el CJNG

Un juez federal concedió una suspensión provisional a la asociación civil, En el Corazón está el Cambio, por las supuestas omisiones de las autoridades en el manejo del derrame de combustibles en Veracruz y Tabasco

Al respecto, la Corte IDH señala que el acta de nacimiento de cada persona debe mantener la información original y documentar los cambios en otro apartado

La justicia federal instruyó revisar el caso denunciado por Alejandra Soriano Ruiz, tras detectar la falta de perspectiva de género en la resolución previa

Las normas NOM-036, NOM-037 y la Ley Silla forman parte del marco regulatorio. Buscan evitar problemas de lumbalgia, rodillas y columna vertebral, así como relajación en trabajos con sobrecarga emocional

Las autoridades informaron que los operativos se realizaron en siete domicilios en Escobedo, dos en Guadalupe, uno en San Nicolás de los Garza y otro en Salinas Victoria

Poeta y periodista que navega entre versos y datos duros. Reportero de Presidencia; también le sigo los pasos al Legislativo.

Tras dicho examen sólo avanzarán en el proceso de designación el 50 por ciento de las y los candidatos mejor evaluados.

El coordinador de Morena en San Lázaro descartó que haya dados cargados en el proceso de selección de tres nuevos consejeros electorales del INE.

El líder de Morena en San Lázaro, adelantó que habrá otra revisión en la idoneidad de las y los candidatos.

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados , Ricardo Monreal , puntualizó que los resultados del examen que presentaron los 369 aspirantes a ocupar tres consejerías del INE deben ser públicos.

Ante medios de comunicación, el coordinador de Morena en San Lázaro, explicó que tras la presentación de dichos resultados por parte del Comité Técnico de Evaluación, habrá otra revisión en la idoneidad de las y los candidatos, y posteriormente una serie de entrevistas.