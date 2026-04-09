elsoldemexico
Méxicojueves, 9 de abril de 2026

Evaluación de aspirantes a tres consejerías del INE debe ser pública: Monreal

El coordinador de Morena en San Lázaro descartó que haya dados cargados en el proceso de selección de tres nuevos consejeros electorales del INE.

Atzayacatl Cabrera / El Sol de México

Tras dicho examen sólo avanzarán en el proceso de designación el 50 por ciento de las y los candidatos mejor evaluados.

Poeta y periodista que navega entre versos y datos duros. Reportero de Presidencia; también le sigo los pasos al Legislativo.

Atzayacatl Cabrera
Últimas notas:

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

d72899eb-6832-4d6f-b042-11530f5b3c50
Juan Veledíaz

Fuera de Agenda / El santuario del crimen

RV - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Rogelio Varela

Corporativo / La “mexicanización” de Banamex

image
Samuel García

El observador / Con la salud no se juega

image
Ricardo Monreal

Lealtad, valor fundamental en tiempos de oportunismo

LO+RECIENTE

horoscopelarge

CARTONES