Evaluación de aspirantes a tres consejerías del INE debe ser pública: Monreal
El coordinador de Morena en San Lázaro descartó que haya dados cargados en el proceso de selección de tres nuevos consejeros electorales del INE.
Atzayacatl Cabrera / El Sol de México
Tras dicho examen sólo avanzarán en el proceso de designación el 50 por ciento de las y los candidatos mejor evaluados.
Poeta y periodista que navega entre versos y datos duros. Reportero de Presidencia; también le sigo los pasos al Legislativo.