elsoldemexico
Méxicomartes, 14 de abril de 2026

Evaluarán acciones contra la minera Camino Rojo por utilizar al crimen para amenazar a trabajadores

La presidenta Claudia Sheinbaum se reunirá con el secretario del trabajo, Marath Bolaños, para evaluar las acciones en contra de la minera Camino Rojo

Ariadna Lobo

Los hechos fueron revelados luego de una investigación del panel del Mecanismo de Respuesta Rápida del T-Mec, en la que se determinó la responsabilidad de la empresa canadiense.

“Estamos revisando con el Gabinete de Seguridad y además, todo lo que tiene que ver con los paneles internacionales y vamos a revisarlo con el secretario del trabajo”, dijo la presidenta.

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

image
Samuel García

El observador / Inversión por invitación: la respuesta a la desconfianza

RV - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Rogelio Varela

Corporativo / Ampliarían exportación a China

Sara Lovera - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Sara Lovera

Palabra de Antígona / No dialogar, error histórico

tag - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Martha Tagle

Barcelona: la prueba del progresismo

LO+RECIENTE

horoscopelarge

CARTONES