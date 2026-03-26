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Méxicojueves, 26 de marzo de 2026

Ex funcionaria de Monterrey llega a acuerdo con senador de Morena y recupera libertad

Karina Barrón y dos acusados logran suspensión condicional por 18 meses tras acuerdo con senador Waldo Fernández, involucrando reparación económica y compromisos contra denuncias falsas

David Casas / Corresponsal

De esta manera, los tres recuperan su libertad durante el transcurso del jueves, tras el papeleo de rigor.

El acuerdo incluye que la exfuncionaria no tenga contacto con el senador y los participantes en el caso, no hablar públicamente ni con medios informativos, además de tener una residencia fija.

Asimismo, deberán abstenerse de participar en cargos públicos y tendrán que encabezar una campaña de conciencia en contra de denuncias falsas.

En la próxima audiencia, de no existir alguna razón en contra, se otorgaría el perdón y se cerraría el caso, pero se advirtió que, de incumplirse el trato, se revocará la suspensión y se reiniciará el juicio.

El 2 de marzo pasado la entonces funcionaria de Monterrey fue imputada por delitos de extorsión y falsedad de declaración en perjuicio del senador Waldo Fernández.

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