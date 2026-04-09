La justicia federal instruyó revisar el caso denunciado por Alejandra Soriano Ruiz, tras detectar la falta de perspectiva de género en la resolución previa

Sara Lovera

Ni siquiera las responsables de las Unidades de Género están exentas, dice Soriano Ruiz al hacer un llamado a la Presidenta de la República y a la Secretaría de las Mujeres a atender de fondo esta problemática.

Con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la Red de Mujeres Sindicalistas señala que ocho millones de trabajadoras en México enfrentan violencia laboral.

Lo que me pasó fue terrible. Por eso acudí —en 2022— al Órgano Interno de Control y al Comité de Ética del IMSS para denunciar a mi jefe, y no pasó nada. Una y otra vez el agresor fue absuelto y protegido por las autoridades, afirmó.

La exfuncionaria del IMSS señala que, tras perder su empleo, inició una batalla legal que mantiene hasta ahora. Ha podido sostener el proceso gracias a una red de apoyo, aunque reconoce que muchas no cuentan con esas condiciones.

También recuerda que, tras hablar de su caso en redes sociales fue contactada por otras trabajadoras del IMSS que enfrentan situaciones similares, incluida una en Chiapas, donde ahora reside.

Soriano Ruiz afirma que estos casos no son aislados y que incluso otras responsables de Unidades de Género han reportado situaciones de presión, descalificación e intimidación dentro de sus instituciones.

En México, agrega Ramírez Hernández, denunciar no garantiza justicia y puede implicar riesgos adicionales para las víctimas.

Respuestas institucionales

Asimismo, el hostigamiento sexual laboral fue incorporado como una falta administrativa grave, con sanciones más estrictas dentro del servicio público.

Pese a estos cambios, especialistas advierten que la eficacia de las medidas dependerá de su aplicación, en un contexto donde persisten deficiencias en los mecanismos internos de denuncia y atención a víctimas.

Las personas afectadas pueden acudir a instancias como la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), además de los canales internos de cada institución.