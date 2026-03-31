Exbasquetbolista y alcalde Gustavo Ayón deja Morena y se suma a MC











Ciudad de Mexico , 31 de marzo de 2026 Ver más periódicos

Álvarez Máynez anticipó que el edil podría encabezar "un proyecto de cambio en Nayarit" / Foto: Romina Solis / El Sol de México

El exbasquetbolista profesional y actual alcalde de Compostela, Nayarit, Gustavo Ayón, formalizó su salida de Morena y se incorporó a Movimiento Ciudadano (MC), en un movimiento que el dirigente nacional emecista, Jorge Álvarez Máynez, proyectó como parte de la estrategia rumbo a las elecciones estatales.

Durante el lanzamiento de la campaña “México cree en México”, Máynez presentó a Ayón como un perfil ciudadano que encarna la apuesta del partido por incorporar figuras ajenas a la clase política tradicional. “Es el mejor basquetbolista mexicano de la historia y un ejemplo de esfuerzo y resultados. Queremos que encabece un proyecto de cambio en Nayarit”, afirmó.

El líder emecista vinculó la incorporación del edil con una narrativa más amplia sobre el papel del deporte como política pública y como vehículo de cohesión social, en el contexto del Mundial de 2026. Sostuvo que el torneo debe aprovecharse para visibilizar desigualdades, ampliar el acceso al deporte y consolidar infraestructura urbana que trascienda el evento.

Aunque Ayón acompañó a la presidenta Claudia Sheinbaum recientemente en una gira por Nayarit, confirmó que renunció a Morena hace unos meses y justificó su salida por diferencias con el funcionamiento interno del partido. “No me gustó la falta de congruencia entre lo que piensan, lo que dicen y lo que hacen. No soy parte de eso”, sostuvo.

Es el mejor basquetbolista mexicano de la historia y un ejemplo de esfuerzo y resultados. Queremos que encabece un proyecto de cambio en Nayarit Jorge Álvarez Máynez, líder nacional de MC

El edil —con una trayectoria de dos décadas en el basquetbol profesional, que incluye su paso por la NBA y el Real Madrid Baloncesto— aseguró que su decisión responde a convicciones personales y a una visión de servicio público basada en resultados.

Durante el lanzamiento de la campaña “México cree en México”, el líder emecista presentó a Ayón como un perfil ciudadano, ajeno a la clase política tradicional / Foto: Romina Solis / El Sol de México

Vengo del trabajo y del esfuerzo. Creo que los mexicanos merecemos ser representados por personas que han hecho bien las cosas a lo largo de su vida Gustavo Ayón, exbasquetbolista profesional y actual alcalde de Compostela, Nayarit