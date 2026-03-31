Exbasquetbolista y alcalde Gustavo Ayón deja Morena y se suma a MC
El edil de Compostela confirma su salida de Morena por “falta de congruencia” y acepta invitación de Movimiento Ciudadano; Jorge Álvarez Máynez lo perfila como carta rumbo a la gubernatura de Nayarit
Rafael Ramírez / El Sol de México
Ayón también criticó el clima interno de Morena en la entidad, al señalar disputas entre aspirantes locales. “Hoy vemos a candidatos del mismo partido peleándose de forma descomunal. No quise ser parte de eso”, agregó.
Soy reportero desde que los teléfonos tenían antena. Escribo del congreso y partidos políticos.