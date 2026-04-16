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Méxicojueves, 16 de abril de 2026

Exembajadora Martha Bárcena lamenta falta de liderazgo internacional de México

El “discurso soberanista y nacionalista extremo” del gobierno de Claudia Sheinbaum mantiene al país aislado a nivel internacional, aseguró en entrevista con la agencia EFE

EFE

Explicó que “la política y la acción de México en el exterior debe de ser una palanca también para el desarrollo interno”.

Pérdida de terreno en América Latina

“Siempre llevábamos la fiesta en paz con América Latina, aunque tuviéramos diferencias porque era también una forma de apalancarnos con ellos frente a Estados Unidos”, explicó.

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Excancilleres de México: entre la urgencia y la estrategia

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