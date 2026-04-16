Exembajadora Martha Bárcena lamenta falta de liderazgo internacional de México

La exembajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena, dijo que el gobierno de Sheinbaum sigue un discurso soberanista y nacionalista extremo. / Foto: EFE

“México debería de ser uno de los actores más importantes de las llamadas potencias medias”, pero el “discurso soberanista y nacionalista extremo” del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum mantiene al país aislado a nivel internacional, lamentó este jueves la veterana diplomática mexicana, Martha Bárcena, en una entrevista con la agencia de noticias EFE.

“Nos está impidiendo entender lo que está pasando en el mundo y diseñar una política exterior acorde, porque estamos tan ensimismados en la problemática interna. Y esa era la posición del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) y sigue siendo la posición de Claudia Sheinbaum”, aseveró en la conversación en su casa de Ciudad de México.

Bárcena, que atesora una experiencia de varias décadas en el Servicio Exterior Mexicano, remarcó que no ha visto cambios sustanciales desde la llegada de Sheinbaum al Palacio Nacional en 2024, al asegurar que “a veces la peor política exterior es la interior”.

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En este momento de recomposición del orden global, yo creo que México debería de ser uno de los actores más importantes de las llamadas potencias medias. Y, sin embargo, no lo es. ¿Por qué? Porque estamos yéndonos al ombligo todo el tiempo, por este discurso soberanista y nacionalista extremo. Martha Bárcena, exembajadora de México en EU, Dinamarca y Turquía.

Bárcena, de 69 años y quien vivió como embajadora en Washington la primera presidencia de Donald Trump en Estados Unidos (2017-2021), reconoció que la relación con EU es el principal foco exterior de México, pero consideró que uno de los errores ha sido pensar que su segundo mandato iba a ser como el primero.

Lo que busca la administración Trump, no sólo con México, pero con México se hace muy evidente, es la subordinación. Martha Bárcena, exembajadora de México en EU, Dinamarca y Turquía.

Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, en enero de 2025, la relación entre México y Estados Unidos se ha centrado exclusivamente en la seguridad, dejando a un lado el debate sobre desarrollo, cooperación y Derechos Humanos, señaló.

A juicio de la embajadora ya retirada, la política de México ante Washington ha sido “evitar el insulto, teniendo un discurso soberanista en lo público y con concesiones en lo privado”, en referencia a la entrega a EU de casi un centenar de condenados por delitos de narcotráfico y crimen organizado en el país.

Por último, comentó el viraje hacia la derecha en gran parte de América Latina, con la llegada de líderes conservadores como Javier Milei, en Argentina; José Antonio Kast, en Chile, o Daniel Noboa, en Ecuador, y subrayó que “México ha perdido terreno como interlocutor válido de todos los países latinoamericanos”.

México ha perdido terreno como interlocutor válido de todos los países latinoamericanos. Imagínate qué puede pasar si Lula (da Silva) pierde las elecciones en Brasil. Si ya estamos bastante aislados, nos quedamos totalmente solos Martha Bárcena, exembajadora de México en EU, Dinamarca y Turquía.

Como elemento más alentador, Bárcena destacó el “proceso de deshielo” con España tras la crisis vivida por la carta enviada por López Obrador en 2019 para solicitar perdón por la conquista y que desembocó en la no invitación al rey Felipe VI a la toma de posesión de Sheinbaum, en un hecho sin precedentes.

La presidenta mexicana viajará precisamente este sábado a Barcelona (España), su primer viaje internacional del año y el primero de un mandatario mexicano a España desde 2018, para participar en una reunión de gobiernos progresistas en la que se verá con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, así como con el líder colombiano, Gustavo Petro, y el brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.