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Méxicomartes, 24 de marzo de 2026

Exigen diputados comparecencia de titular de ASEA para aclarar derrame petrolero en Golfo de México

Desde inicios de marzo, comunidades de Veracruz reportaron chapopote en playas, ríos y lagunas, señaló la diputada federal Laura Ballesteros

Atzayacatl Cabrera / El Sol de México

Su correligionario Sergio Gil explicó que el derrame ha afectado a municipios de la Sierra de Tatahuicapan y se ha extendido desde Paraíso Tabasco, hasta el municipio de Tamiahua.

Poeta y periodista que navega entre versos y datos duros. Reportero de Presidencia; también le sigo los pasos al Legislativo.

Atzayacatl Cabrera
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