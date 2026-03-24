









Ciudad de Mexico , 24 de marzo de 2026 Ver más periódicos

Sergio Gil y Laura Ballesteros exigieron información pública y apoyo inmediato a pescadores afectados por el derrame en Golfo de México. / Foto: @LBallesterosM

Respaldados por la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano, la diputada Laura Ballesteros y el legislador Sergio Gil, presentaron un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados para exhortar la comparecencia de Andrea González, titular de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), para rendir un informe ante el pleno de San Lázaro sobre el derrame petrolero en el Golfo de México.

El punto de acuerdo presentado por los diputados emecistas también incluye un exhorto a la Secretaría de Bienestar y a la Secretaría de Economía para implementar inmediatamente programas y medidas emergentes de apoyo económico y social a pescadores, prestadores de servicios turísticos y toda persona afectada por el derrame.

Asimismo, se exhorta a la Secretaría de Marina a instalar una mesa interinstitucional de manejo y respuesta a la crisis, y en conjunto con Pemex, implementar las acciones necesarias para la contención, control, limpieza y remediación del derrame.

Tras recordar que desde principios de marzo han surgido denuncias sobre el derrame petrolero en el Golfo de México, principalmente en Tabasco y Veracruz, la legisladora Ballesteros ha generado consecuencias negativas que afectan a 10 millones de personas que viven en ambos estados.

“El 12 de marzo Movimiento Ciudadano con Jorge Álvarez Máynez y nuestro dirigente en Veracruz, Luis Carbonell presentaron un amparo y una denuncia ante la ASEA, un amparo para proteger a toda la fauna marina y a todo el ecosistema marino para de inmediato apuntar a responsables y fijar también estas consecuencias a los responsables, no solo económicas, sino también pueden ser del tipo penal, como incluso la presidenta también ya lo adelantó y no ha sucedido nada hasta entonces”, contó la legisladora.

“Por eso lo que decimos en Movimiento Ciudadano es que venga a comparecer el titular de la ASEA sin ningún tipo de pretexto, porque lo que hicieron ellos fue lavarse las manos y pedirle a Pemex un informe y una investigación sobre lo sucedido”, agregó.

“No hemos visto a los equipos de protección civil de los estados, saliendo a las calles, han sido en los pobladores y los pescadores, los que están limpiando las playas junto con la Secretaría de Marina. Pero los dos gobiernos del estado han sido totalmente omisos, mentirosos al respecto”, criticó el diputado.

Por su parte, en entrevista con medios de comunicación, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López, calificó como brutal el derrame petrolero en el Golfo de México, puesto que afecta tanto a las personas como a la flora y fauna de la región.