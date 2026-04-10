El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas advirtió sobre violaciones graves y sistemáticas en su más reciente informe

Gloria López / El Sol de México

El pasado 27 de marzo, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas advirtió sobre estas violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos de las personas con discapacidad en México.

El Comité señala que la institucionalización afecta tanto a niñas y niños como a adultos con discapacidad, quienes permanecen en instituciones por períodos prolongados y, en muchos casos, de manera indefinida.

Señala que existe una cifra negra de la institucionalización, que podría ascender hasta 140 mil niñas y niños con discapacidad sujetos a internamiento.

Asimismo, advierte que esta práctica continúa arraigada en la legislación y en políticas públicas de salud mental, infancia y protección social, lo que favorece su permanencia.

El Comité también destacó la falta de registros adecuados sobre las personas institucionalizadas y recomendó al Estado mexicano mejorar la recopilación de datos desagregados.

El organismo reconoció la cooperación del Estado mexicano durante la investigación, pero subrayó la necesidad de implementar cambios estructurales para garantizar plenamente los derechos humanos de las personas con discapacidad.