elsoldemexico
Méxicoviernes, 10 de abril de 2026

Expertos advierten que 26 mil niñas y niños con discapacidad en México enfrentan violaciones de derechos

El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas advirtió sobre violaciones graves y sistemáticas en su más reciente informe

Gloria López / El Sol de México

El pasado 27 de marzo, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas advirtió sobre estas violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos de las personas con discapacidad en México.

El Comité señala que la institucionalización afecta tanto a niñas y niños como a adultos con discapacidad, quienes permanecen en instituciones por períodos prolongados y, en muchos casos, de manera indefinida.

Señala que existe una cifra negra de la institucionalización, que podría ascender hasta 140 mil niñas y niños con discapacidad sujetos a internamiento.

Asimismo, advierte que esta práctica continúa arraigada en la legislación y en políticas públicas de salud mental, infancia y protección social, lo que favorece su permanencia.

El Comité también destacó la falta de registros adecuados sobre las personas institucionalizadas y recomendó al Estado mexicano mejorar la recopilación de datos desagregados.

El organismo reconoció la cooperación del Estado mexicano durante la investigación, pero subrayó la necesidad de implementar cambios estructurales para garantizar plenamente los derechos humanos de las personas con discapacidad.

Reportera de la CDMX. Cubro temas de género, política, derechos humanos y de la diversidad sexual.

Gloria Lopez
Últimas notas:

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

image
Luis Carriles

Aguas profundas / No hay que temerle al fracking

c17cc4fe-f5c4-41df-af3b-942f5a14c476
Hiroshi Takahashi

El Espectador / El secuestro que apareció después de la herencia

image
Saúl Monreal Ávila

Dos guerras, ¿Y la ONU?

gerson 2 - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Gerson Hernández Mecalco

La misión a la luna en la prensa

LO+RECIENTE

horoscopelarge

CARTONES