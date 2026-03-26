Explosivos, arsenal y fármacos falsos: operativos federales exhiben escalada de violencia en ocho estados
El Gabinete de Seguridad reportó al menos nueve detenidos, decomisos de armas de alto poder y artefactos explosivos
Rafael Ramírez / El Sol de México
En Baja California Sur, en Mulegé, el Ejército decomisó un vehículo, una ametralladora, dos armas largas, 12 cargadores, 216 cartuchos, así como equipo táctico y placas balísticas.
En Guerrero, en Ayutla de los Libres, se cumplimentó una orden de aprehensión por homicidio calificado.
En Michoacán, en Taretan, el Ejército aseguró una ametralladora y 250 cartuchos.
En Morelos, en Miacatlán, fuerzas federales ejecutaron tres cateos y detuvieron a una persona por feminicidio.
En Sinaloa, en el municipio de Elota, y en Tamaulipas, en Miguel Alemán, autoridades localizaron y aseguraron tres artefactos explosivos improvisados en cada entidad.
Soy reportero desde que los teléfonos tenían antena. Escribo del congreso y partidos políticos.