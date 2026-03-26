El Gabinete de Seguridad reportó al menos nueve detenidos, decomisos de armas de alto poder y artefactos explosivos

Rafael Ramírez / El Sol de México

En Baja California Sur, en Mulegé, el Ejército decomisó un vehículo, una ametralladora, dos armas largas, 12 cargadores, 216 cartuchos, así como equipo táctico y placas balísticas.

En Guerrero, en Ayutla de los Libres, se cumplimentó una orden de aprehensión por homicidio calificado.

En Michoacán, en Taretan, el Ejército aseguró una ametralladora y 250 cartuchos.

En Morelos, en Miacatlán, fuerzas federales ejecutaron tres cateos y detuvieron a una persona por feminicidio.

En Sinaloa, en el municipio de Elota, y en Tamaulipas, en Miguel Alemán, autoridades localizaron y aseguraron tres artefactos explosivos improvisados en cada entidad.