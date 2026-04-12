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Méxicodomingo, 12 de abril de 2026

Extranjeros que hagan desmanes en el Mundial terminarán en el “Torito”

Roberto López Macías, comisario general de Seguridad Pública Municipal de Zapopan, dijo que se aplicará la ley a quienes vengan de otros países como si fueran mexicanos

Isaac Albarrán

El funcionario explicó que  las autoridades municipales ya están en comunicación con las representaciones diplomáticas de diversos países para saber qué requerirán sus connacionales en su estancia en México. 

“Nos hemos reunido con los consulados de Canadá, Inglaterra, Argentina y Colombia para ver cuáles son las necesidades de sus connacionales y cuáles son sus tipos de convivencia”, señaló.

En aquella ocasión, las autoridades registraron la asistencia de cerca de 40 mil espectadores y confirmaron el despliegue de tres mil elementos de nivel federal, estatal y municipal.

Prevención de accidentes y resguardo

El objetivo de las autoridades es identificar a personas en alto estado de ebriedad en zonas de riesgo como gradas, palcos y accesos elevados del Estadio Akron, y de ser necesario, extraerlos.

Para los próximos cuatro partidos de la Copa Mundial 2026, el municipio de Zapopan contará con: 

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