Extranjeros que hagan desmanes en el Mundial terminarán en el “Torito”

El funcionario explicó que las autoridades municipales ya están en comunicación con las representaciones diplomáticas de diversos países para saber qué requerirán sus connacionales en su estancia en México.
“Nos hemos reunido con los consulados de Canadá, Inglaterra, Argentina y Colombia para ver cuáles son las necesidades de sus connacionales y cuáles son sus tipos de convivencia”, señaló.
En aquella ocasión, las autoridades registraron la asistencia de cerca de 40 mil espectadores y confirmaron el despliegue de tres mil elementos de nivel federal, estatal y municipal.
Prevención de accidentes y resguardo
El objetivo de las autoridades es identificar a personas en alto estado de ebriedad en zonas de riesgo como gradas, palcos y accesos elevados del Estadio Akron, y de ser necesario, extraerlos.
Para los próximos cuatro partidos de la Copa Mundial 2026, el municipio de Zapopan contará con:
La administración de la mina Santa Fe, dio a conocer que ya están identificados a los dos trabajadores restantes que quedaron atrapados desde el pasado 25 de marzo por una falla en la presa de jales en el poblado de Chele, perteneciente al municipio de El Rosario, Sinaloa
Durante casi cuatro décadas, el sueño de una mujer y su comunidad ha echado raíces en el norte de Querétaro, hasta convertirlo en un referente de conservación en más de 3 mil 800 kilómetros cuadrados, donde se articula captura de carbono, manejo de residuos y una red de más de 190 centros de acopio
Los extranjeros que lleguen a Zapopán para el Mundial de futbol deberán comportarse, pues en caso de que alteren el orden público, consuman bebidas alcohólicas en la vía pública o hagan destrozos, terminarán viendo los partidos encerrados.
Roberto López Macías, comisario general de Seguridad Pública Municipal de Zapopan (CGSPZ) dijo en entrevista con El Sol de México, que los extranjeros que cometan faltas administrativas serán sancionados como a un mexicano, es decir, se les presentará ante un juez cívico municipal que les puede dictar horas de detención.
“Con los extranjeros es el mismo trámite que con un ciudadano mexicano. Lo que hemos hecho para el Mundial es cerrar esfuerzos con los consulados cuyos connacionales van a venir para disfrutar del partido viendo a sus selecciones”, declaró el funcionario municipal. López Macías descartó que si un extranjero comete una falta cívica vaya a ser deportado.
Según el Reglamento de Policía, Justicia Cívica y Buen Gobierno de Zapopan (donde se encuentra el Estadio Akron) se consideran faltas cívicas actividades como molestar en estado de ebriedad, tirar basura o ejercer el comercio sin permiso.
“Las que más se atienden (faltas cívicas en Zapopan) son el consumo de alcohol en vía pública, riñas o alteración del orden, escandalizar un estado de ebriedad, hacer las necesidades fisiológicas en la vía pública, faltas de respeto a la autoridad y las que señala la ciudadanía al paso de la unidad (patrullas)”, precisó López Macías.
A los extranjeros que sean detenidos por una falta cívica, se les impondrá una sanción administrativa, como tiempo de reclusión, sanciones económicas o labor comunitaria al municipio, y, posteriormente, serán puestas a disposición de su consulado, si es pertinente, precisó.
Durante los dos partidos de repechaje intercontinental al Mundial 2026 realizados en marzo pasado en el Estadio Akron (Jamaica contra Caledonia y Jamaica contra República Democrática del Congo), seis personas fueron detenidas por cometer faltas cívicas.
De acuerdo con información de la Comisaría de Seguridad Pública municipal, cuatro de ellas fueron detenidas por participar en una riña y dos por faltas separadas; uno “por escandalizar en el estadio en condiciones de embriaguez” y otro, “por orinar en un costado del estadio”.
Para evitar accidentes como el ocurrido durante la reinauguración del Estadio Banorte, en la Ciudad de México, donde un hombre perdió la vida, el pasado 28 de marzo, tras caer del segundo nivel de la zona de palcos, López Macías señaló que la Comisaría trabaja en conjunto con Protección Civil.
“Desafortunadamente, lo que se sabe es que tuvimos ahí una persona que perdió la vida por estar en estado de embriaguez. No se sabe realmente por qué, pues ya no se le puede preguntar qué fue lo que trató de hacer; si resbaló, si se aventó, si se cayó, si falló algo en el estadio porque está recién remodelado, o si no se tocó realmente esa barda que, por ahí, el chavo quiso brincar”, declaró el comisario.
En el caso de Jalisco, López Macías explicó que la Comisaría Municipal trabaja en conjunto con la seguridad física del Club Deportivo Guadalajara (Chivas) y los elementos de seguridad privada del equipo rojiblanco en cada partido.
También destacó el trabajo conjunto con el secretario de seguridad del Estado de Jalisco, Juan Pablo Hernández González, la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), con quienes entabla reuniones cada miércoles para analizar datos y perfeccionar estrategias.
700 policías municipales
8 mil 700 elementos de seguridad privada en las áreas de acceso
200 policías estatales
150 policías viales para gestionar el ingreso y desaforo del estadio
100 guardianes viales
Mil militares de los diferentes grupos tácticos
100 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, entre los que se encuentran la Policía Turística, dotados con drones y equipo táctico
En este marco, la Comisaría General de Seguridad Pública de Zapopan resaltó la importancia de llegar temprano a los partidos, debido a que la FIFA puso una restricción de 1.6 kilómetros sin automóviles a la redonda del Estadio Akron, así como tener en cuenta que los asistentes tendrán que pasar por un punto de revisión exhaustiva, por lo que se generarán filas.
“Súmele que tomen alcohol adentro y que su equipo pierda. Aquí, lo que se les recomienda es que mantengan su euforia guardada, porque a fin de cuentas vamos a operar y vamos a presentar personas con malas conductas y agresivas a los juzgados cívicos. Nosotros les recomendamos que vayan a disfrutar su evento. Que vean el Mundial como una cosa que a lo mejor ya no vuelve a pasar y que disfruten su partido, declaró López Macías.