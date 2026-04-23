Falsas amenazas de tiroteos provocan suspensión de clases en al menos 9 escuelas del país  

Escuelas de Michoacán, Tlaxcala, Estado de México y Guerrero encontraron mensajes amenazantes en los baños

Gustavo Sanchez Benitez

Al menos nueve escuelas del país han suspendido clases debido a amenazas de que se realizaría un tiroteo en el plantel, sin que en ningún caso se cumpliera.

En la última semana han aparecido amenazas escritas en distintos planteles, por lo que han decidido suspender actividades.

Es el caso de la Secundaria Técnica 138 en Tarímbaro, en los límites de Morelia, que suspendió clases, luego de que se encontrara un mensaje en el baño que decía: “Tiroteo mañana jueves”, “Tiroteo mañana viernes”.

Previamente, tras encontrar mensajes amenazantes al interior de dos planteles sobre supuestos tiroteos, la Secundaria Técnica No. 131 y la Secundaria Federal Ricardo Flores Magón suspendieron clases.

Donde sí suspendieron clases fue en la secundaria Raymundo Abarca Alarcón, de Chilpancingo, el pasado lunes, por una amenaza de tiroteo escrita en el baño.

Cerca de mil alumnos de la escuela fueron evacuados por policías ante la amenaza de un ataque armado.

Un mensaje con características similares fue reportado en la Escuela Preparatoria número 5 “Ángel María Garibay”, ubicada en la colonia Azteca, lo que derivó en la suspensión de clases el miércoles.

El hecho se originó tras un reporte realizado a las 08:05 horas al número de emergencias 911, luego de que directivos fueran informados sobre una situación al interior de uno de los sanitarios del plantel, ubicado en el acceso 3.

En el mismo estado también suspendieron clases el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) número 154 y la Telesecundaria Francisco Sarabia, después de mensajes intimidatorios dirigidos a los estudiantes.

Por otro lado, en las últimas tres semanas se han reportado 17 amenazas en escuelas de Baja California: siete en Ensenada, cuatro en Tijuana y Mexicali y uno en Playas de Rosarito y Tecate.