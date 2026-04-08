Falso que defender derechos de las mujeres atente contra los hombres: Sheinbaum

La declaración de la mandataria se dio al ser cuestionada sobre el congreso sobre masculinidad que se realizará en Jalisco

Juan Carlos Rodríguez / El Sol de México

Al respecto, la presidenta Sheinbaum afirmó que cualquier discurso que promueva la discriminación, el machismo o el racismo debe ser rechazado por la sociedad.

Sheinbaum insistió en que el enfoque debe centrarse en la llamada “igualdad sustantiva”, que reconoce que existen condiciones diferenciadas que requieren medidas específicas para garantizar derechos en la práctica.