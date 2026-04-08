Falso que defender derechos de las mujeres atente contra los hombres: Sheinbaum
La declaración de la mandataria se dio al ser cuestionada sobre el congreso sobre masculinidad que se realizará en Jalisco
Juan Carlos Rodríguez / El Sol de México
Al respecto, la presidenta Sheinbaum afirmó que cualquier discurso que promueva la discriminación, el machismo o el racismo debe ser rechazado por la sociedad.
Sheinbaum insistió en que el enfoque debe centrarse en la llamada “igualdad sustantiva”, que reconoce que existen condiciones diferenciadas que requieren medidas específicas para garantizar derechos en la práctica.
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