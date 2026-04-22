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Méxicomiércoles, 22 de abril de 2026

Familia de Jesús Murillo Karam reporta mejoría en su estado de salud

Este miércoles desmintió los rumores de su presunta muerte y aclaró que el exprocurador ha mejorado

Juan Carlos Rodríguez / El Sol de México

Al salir al paso de las versiones que notificaban su fallecimiento, una fuente cercana a la familia dijo a El Sol de México que, de momento, el estado de salud de Murillo Karam es delicado, pero estable.

Murillo Karam, de 78 años de edad, permanece internado en un hospital privado al sur de la Ciudad de México, luego de sufrir un derrame cerebral.

En octubre de 2022, Murillo Karam estuvo en terapia intensiva luego de una cirugía por complicaciones de salud, esa fue la décima vez que el exfuncionario tuvo que ser atendido por problemas de salud desde su detención.

Reportero con tres décadas buscando historias incómodas. Me gusta la política, analizar el desempeño gubernamental y la data. Salsero, cruzazulino y paparazzi de mi familia. Amo las biografías y los documentales. 

Juan Carlos Rodriguez
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