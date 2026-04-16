Familiares de desaparecidos piden al alto comisionado de la ONU respaldar informe del CED

Colectivos de madres buscadoras participan en el séptimo día de búsqueda en el lago de Chalco, ubicado en los límites de Tláhuac con el Estado de México. / Foto: Ivonne Rodríguez / El Sol de México

A unos días de la visita de Volker Türk, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, familiares de desaparecidos le piden que respalde el informe del Comité de Desapariciones Forzadas (CED) en el cual se califica la perpetración de desapariciones forzadas en México como “crímenes de lesa humanidad” y solicita al secretario general de la ONU poner el tema ante la Asamblea General del organismo internacional.

A través de una carta y difundida en las redes sociales de la Glorieta de los Desaparecidos, grupo conformado por colectivos y familiares de distintos estados del país, se afirmó que la decisión del CED “es un paso de esperanza”.

“Como familiares en búsqueda de nuestros seres queridos, recibimos con esperanza la decisión del Comité de remitir al Secretario General para su posterior consideración por la Asamblea General la solicitud de ayuda de las familias y víctimas por la grave situación que vivimos en México . Como hemos dicho, la justicia internacional llega tarde, pero llega antes que la justicia del Estado”, dice el documento.

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De acuerdo con los familiares de desaparecidos, este paso representa una oportunidad concreta de avanzar en la búsqueda de sus seres queridos desaparecidos, así como en la identificación de más de 72 mil cuerpos, en el acceso a la justicia y en el esclarecimiento de la verdad.

Es fundamental que, durante su visita a México, usted exprese de manera clara y pública su respaldo a la determinación del Comité, reconociéndola como una herramienta que puede contribuir a encauzar soluciones frente a la crisis y no como un elemento de confrontación. Glorieta de los Desaparecidos.

Los colectivos afirmaron que la decisión del CED “representa la única posibilidad de justicia frente a un Estado que administra el dolor en lugar de detener la tragedia”.

Sabemos que se reunirá con representantes del Estado mexicano, quienes intentaran matizar la realidad que vivimos las familias de personas desaparecidas; sin embargo, le pedimos contrastar las políticas y acciones que sólo se encuentran en el papel, y aun así resultan insuficientes, con nuestro testimonio de lucha frente a la indolencia de las autoridades.

Ante ello, las familias le pidieron que “desconfíe de los logros que anunciará un Estado que se ha convertido en experto en la simulación y en la administración de nuestro dolor. Basta ver el nivel de impunidad que persiste para darse cuenta de que todos los discursos de soberanía no sirven en un país sin ley”.

No vamos a dejar de nombrar todas las personas buscadoras que recibieron amenazas, nula protección gubernamental y fueron desaparecidas y asesinadas. Glorieta de los Desaparecidos.

Durante la conferencia de prensa Desaparecidos en México: memoria, verdad y exigencia de justicia, Santiago Corcuera, expresidente del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU y docente de la Universidad, afirmó que “no basta que el encuentro sea con organizaciones sino que primordialmente se tiene que recibir a las familias de las víctimas”.

Si eso no sucede de esta forma, se estaría viendo una falta de balance que habría en esa visita al solo escuchar a las autoridades. Santiago Corcuera, expresidente del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU.

En su intervención, el expresidente sostuvo que acercarse a las víctimas es una forma de conocer la realidad del país. “Es en ellas en quien debe poner especial foco y énfasis en la cuestión de las desapariciones”, declaró.

Durante la conferencia de prensa matutina, la mandataria reiteró su rechazo al informe del Comité y reclamó que las autoridades internacionales no reconozcan los “avances que se ha tenido en México sobre este delito”.

“Por primera vez se instaló una Comisión Nacional de Búsqueda, por qué no dicen en el informe los avances legales que hemos tenido desde 2025. Tenemos un compromiso firme de seguir avanzando en este tema, por qué no lo reconocen, por qué llevarlo a la Asamblea de Naciones Unidas“, dijo.