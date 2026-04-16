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Méxicojueves, 16 de abril de 2026

Familiares de desaparecidos piden al alto comisionado de la ONU respaldar informe del CED

Para los colectivos, el informe del Comité de Desapariciones Forzadas es una herramienta que puede contribuir a encauzar soluciones frente a la crisis de desaparecidos y no un elemento de confrontación

Montserrat Maldonado

tag - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
ANÁLISIS

Enfrentar la crisis de desapariciones

En días recientes, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la visita y encuentro que se tendrá con el alto comisionado. 

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el Estado mexicano no está rebasado por el tema de desaparecidos en el país. 

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ANÁLISIS

Desaparición forzada: crisis innegable

Desde Palacio Nacional, la presidenta afirmó que las desapariciones forzadas por orden de una institución ya no ocurren en México como pasó en periodos como la Guerra Sucia.

Licenciada en Comunicación y Periodismo por la UNAM. Mexiquense. Reportera de educación, derechos humanos, género y política.

Montserrat Sanchez Maldonado
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