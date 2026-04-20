Familias y colectivos de desaparecidos piden a comisionado de ONU que plantee a México que acepte ayuda ante crisis

Las organizaciones y familias de personas desaparecidas entregaron una carta con firmas para solicitar al Alto Comisionado de la ONU pedir al gobierno mexicano que acepte asistencia especializada

Pablo Rodríguez

Además de respaldar el informe, las organizaciones pidieron a Volker Türk que cuando se reúna con la presidenta Claudia Sheinbaum, le plantee la necesidad de aceptar cooperación técnica y asistencia especializada para enfrentar la crisis de desapariciones en el país.

De acuerdo con Amnistía, la carta fue firmada por 104 colectivos de víctimas, 315 familias de personas desaparecidas, 78 organizaciones, así como 149 personas solidarias.

También pidieron la creación de un mecanismo independiente, para esclarecer la verdad, localizar a las personas desaparecidas y brindar protección y acompañamiento a las familias buscadoras y a las organizaciones que las respaldan.

De acuerdo con el documento esto representaría para las organizaciones una oportunidad para fortalecer la cooperación internacional y conseguir recursos especializados que permitan localizar a las más de 132 mil personas desaparecidas y mejorar en la identificación de más de 70 mil restos de personas fallecidas.

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Asimismo, solicitaron a Türk que exhorte al Estado mexicano a orientar sus políticas públicas conforme a las recomendaciones emitidas por el Comité contra las Desapariciones Forzadas y otros organismos internacionales, y que garantice la participación efectiva de las familias en cualquier proceso relacionado con la crisis.