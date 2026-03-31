Farmacéutica sancionadas e incumplidas no podrán participan en próximas licitaciones
El subsecretario Eduardo Clark mencionó que el Gobierno federal ya está enfocado en el proceso de compra de medicamentos para garantizar el abasto en 2027 y 2028
Atzayacatl Cabrera / El Sol de México
De cara al proceso de compra consolidada de medicamentos 2027-2028, García Dobarganes todas las farmacéuticas que fueron incumplidas o que resultaron sancionadas o inhabilitadas no podrán participar en las futuras licitaciones.
“Las compañías que han entregado 30 por ciento, 40-45 por ciento, no podrán participar en procesos futuros y sí nos podamos quedar con las compañías que han sido proveedores confiables”, dijo.
Poeta y periodista que navega entre versos y datos duros. Reportero de Presidencia; también le sigo los pasos al Legislativo.