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Méxicomartes, 14 de abril de 2026

Félix Salgado Macedonio niega mediación en liberación del alcalde de Taxco

El senador rechazó versiones que lo señalan como intermediario en la liberación del alcalde de Taxco, Juan Andrés Vega, y su padre

Rafael Ramírez / El Sol de México

Sin embargo, el legislador rechazó este martes de manera categórica dichas versiones y aseguró que no tuvo participación alguna en la localización ni en la liberación de ambos.

En declaraciones a medios en el Senado, el senador por Guerrero —padre de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda— explicó que su encuentro con el alcalde fue meramente circunstancial.

Ante cuestionamientos sobre una posible mediación, respondió: “No, nada. No inventen cosas que no sé”.

Salgado Macedonio subrayó que existe una investigación en curso para esclarecer los hechos y sostuvo que serán las autoridades las encargadas de determinar lo ocurrido.

El senador insistió en que no tuvo ningún tipo de intervención y reiteró que su conversación con el edil fue breve y sin relación con los hechos: “No tratamos nada de eso. Fue casual”.

Finalmente, reconoció la presencia de grupos delictivos en distintas regiones, pero afirmó que el gobierno federal mantiene acciones para atender la situación de seguridad en el país.

Soy reportero desde que los teléfonos tenían antena. Escribo del congreso y partidos políticos.

Rafael Ramirez
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