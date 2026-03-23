FGR destruye 120 toneladas de narcóticos y precursores químicos

Entre las sustancias destruidas se encontraban compuestos utilizados en la elaboración de drogas sintéticas, como tolueno, ácido clorhídrico, acetona, etanol y ácido sulfúrico

Juan Carlos Rodríguez / El Sol de México

El operativo se realizó en instalaciones especializadas en el Estado de México, donde se eliminaron las sustancias aseguradas en distintas investigaciones, en coordinación con el gabinete de Seguridad federal.

Este tipo de insumos son utilizados en la fabricación de metanfetaminas y otras drogas, por lo que su aseguramiento e incineración forma parte de la estrategia para interrumpir la cadena de producción del narcotráfico.

Durante la diligencia también se incineraron 212 pastillas de fentanilo y cerca de 16 kilos de esta sustancia, considerada una de las drogas más potentes y peligrosas por su alta capacidad de provocar sobredosis.

Además, fueron destruidos 49 objetos utilizados para la producción de drogas, entre ellos tanques de gas, reactores metálicos, una centrifugadora, lámparas y utensilios de laboratorio.

La FGR informó que el procedimiento fue supervisado por el Ministerio Público de la Federación, con apoyo de la Agencia de Investigación Criminal, a través de la Policía Federal Ministerial y peritos en química forense.

También participó el Órgano Interno de Control con el fin de garantizar que la destrucción de las sustancias se realizara conforme a los protocolos legales.

Estas acciones se enmarcan en los esfuerzos del gobierno federal para reducir la disponibilidad de drogas sintéticas en el mercado y limitar el acceso de organizaciones criminales a los insumos necesarios para su producción.