elsoldemexico
Méxicolunes, 13 de abril de 2026

FGR limita la visita de colectivos de búsqueda al Rancho Izaguirre; no les permite inspeccionar el predio

La FGR no permitió que los colectivos rastrearan nuevos indicios, con la finalidad de preservar la investigación que ha realizado para esclarecer los hechos

Juan Carlos Rodríguez / El Sol de México

En el lugar se localizaron restos humanos, prendas de vestir, zapatos y objetos personales, lo que evidenció que el sitio estaba vinculado con desapariciones masivas.

De igual forma, agentes del Ministerio Público responsables de la carpeta de investigación proporcionaron información sobre las actuaciones realizadas.

Reportero con tres décadas buscando historias incómodas. Me gusta la política, analizar el desempeño gubernamental y la data. Salsero, cruzazulino y paparazzi de mi familia. Amo las biografías y los documentales. 

Juan Carlos Rodriguez
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