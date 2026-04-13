FGR limita la visita de colectivos de búsqueda al Rancho Izaguirre; no les permite inspeccionar el predio
La FGR no permitió que los colectivos rastrearan nuevos indicios, con la finalidad de preservar la investigación que ha realizado para esclarecer los hechos
Juan Carlos Rodríguez / El Sol de México
En el lugar se localizaron restos humanos, prendas de vestir, zapatos y objetos personales, lo que evidenció que el sitio estaba vinculado con desapariciones masivas.
De igual forma, agentes del Ministerio Público responsables de la carpeta de investigación proporcionaron información sobre las actuaciones realizadas.
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