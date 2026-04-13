FGR limita la visita de colectivos de búsqueda al Rancho Izaguirre; no les permite inspeccionar el predio

La FGR no permitió que los colectivos rastrearan nuevos indicios, con la finalidad de preservar la investigación que ha realizado para esclarecer los hechos

Juan Carlos Rodríguez / El Sol de México

En el lugar se localizaron restos humanos, prendas de vestir, zapatos y objetos personales, lo que evidenció que el sitio estaba vinculado con desapariciones masivas.

De igual forma, agentes del Ministerio Público responsables de la carpeta de investigación proporcionaron información sobre las actuaciones realizadas.