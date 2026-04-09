Fiscalía busca a joven indígena triqui con operativo y cateos en Oaxaca

Se realizaron trabajos de inteligencia criminal que incluyeron análisis forense digital para fortalecer las líneas de investigación

Luis Ramírez / Corresponsal

De acuerdo con testimonios, Roxana fue vista por última vez en un domicilio de la comunidad, lo que forma parte de las líneas de investigación abiertas por las autoridades.

El caso se suma a múltiples desapariciones en la entidad, lo que ha incrementado la presión social sobre las instituciones encargadas de la procuración de justicia.

La Fiscalía de Oaxaca señaló que continuará con operativos coordinados y el uso de herramientas tecnológicas para ampliar las zonas de intervención y avanzar en la localización de la joven.