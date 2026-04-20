Fiscalía de Edomex identifica al atacante de Teotihuacán; tenía identificación oficial mexicana

Fiscalía del Estado de México indica que el agresor, identificado como Julio César Jasso Ramírez, fue el único que intervino en el ataque

Sergio Ángeles / El Sol de México

Agregó que la causa de la muerte del presunto agresor será determinada con base en las conclusiones de los protocolos correspondientes que a su vez permitirán establecer las circunstancias del hecho.

Testimonios en la zona indican que el agresor realizó múltiples detonaciones en un lapso breve, lo que provocó escenas de pánico y una estampida entre visitantes, antes de ser encontrado muerto, en un aparente suicidio.

Como resultado de este ataque en Teotihuacán, el Gabinete de Seguridad contabilizó 13 extranjeros lesionados; seis son de origen estadounidense, tres colombianos, dos brasileños, uno canadiense y otro más ruso.

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Asimismo, se registró la muerte de una mujer de nacionalidad canadiense, motivo por el cual la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mantiene contacto con la embajada de ese país en México para brindar la atención necesaria.

Hasta el momento, las autoridades no han informado el móvil del ataque ni han dado a conocer más detalles sobre el perfil del agresor.

Versiones difundidas en redes sociales sugieren que el agresor pudo haber sido abatido por agentes de la Guardia Nacional, según videos, lo que no ha sido confirmado oficialmente.

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Teotihuacán es uno de los sitios arqueológicos más emblemáticos de México, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO y ubicado a unos 50 kilómetros de Ciudad de México, sede del partido inaugural del Mundial de Futbol 2026.

Con información de EFE