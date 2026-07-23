Fiscalía de Oaxaca difunde retrato hablado de un presunto autor del asesinato del periodista Alejandro Leyva
El periodista Alejandro Leyva fue asesinado el 22 de julio en Oaxaca; hay cuatro personas en calidad de presentados y se recuperó el arma y la motocicleta que utilizaron los responsables
Alma Hidalgo / El Sol de México
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