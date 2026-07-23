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Méxicojueves, 23 de julio de 2026

Fiscalía de Oaxaca difunde retrato hablado de un presunto autor del asesinato del periodista Alejandro Leyva

El periodista Alejandro Leyva fue asesinado el 22 de julio en Oaxaca; hay cuatro personas en calidad de presentados y se recuperó el arma y la motocicleta que utilizaron los responsables

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Alma Hidalgo / El Sol de México

Ruta del asesinato del periodista Alejandro Leyva
La Fiscalía de Oaxaca identificó la actividad de la motocicleta en la que se desplazaron los presuntos asesinos del periodista desde las 9:00 horas. - Foto: Fiscalía de Oaxaca
Ruta del asesinato del periodista Alejandro Leyva
Ruta del asesinato del periodista Alejandro Leyva
Ruta del asesinato del periodista Alejandro Leyva
Alma Rosa Hidalgo
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