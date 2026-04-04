Fiscalía procesa a mujer detenida con más de 5 mil pastillas de fentanilo, en Culiacán
Además de las pastillas de fentanilo, las autoridades decomisaron un vehículo, precisó la dependencia
EFE
Además de las pastillas de fentanilo, las autoridades decomisaron un vehículo, precisó la dependencia.
Posteriormente, el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Sinaloa, obtuvo de un juez la vinculación a proceso, así como la imposición de prisión preventiva oficiosa contra la detenida.