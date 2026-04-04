Fiscalía procesa a mujer detenida con más de 5 mil pastillas de fentanilo, en Culiacán

Además de las pastillas de fentanilo, las autoridades decomisaron un vehículo, precisó la dependencia

EFE

Además de las pastillas de fentanilo, las autoridades decomisaron un vehículo, precisó la dependencia.

Posteriormente, el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Sinaloa, obtuvo de un juez la vinculación a proceso, así como la imposición de prisión preventiva oficiosa contra la detenida.