Fracking: en qué consiste y por qué genera debate en México y el mundo

La técnica usada para explotar shale gas ha sido señalada por generar daños al medio ambiente

Pablo Rodríguez

El fracking es una técnica utilizada para extraer petróleo y gas natural atrapados en formaciones rocosas profundas, sin embargo esta práctica es cuestionada por sus efectos ambientales.

El método más conocido consiste en perforar el subsuelo e inyectar a alta presión una mezcla de agua, arena y químicos para fracturar la roca y liberar hidrocarburos.

Sin embargo, organizaciones como Greenpeace han advertido que el fracking implica riesgos significativos.

A pesar de estos señalamientos, el fracking ha sido clave para incrementar la producción energética en países como Estados Unidos, donde ha contribuido a reducir la dependencia de combustibles como el carbón.

Además, avances tecnológicos han mejorado la eficiencia del proceso, mediante la automatización, el monitoreo en tiempo real y el uso de inteligencia artificial para optimizar la fracturación.

En México, la presidenta Claudia Sheinbaum ha descartado el uso del fracking tradicional para la explotación de gas de lutita, al señalar que utiliza grandes cantidades de agua y químicos que afectan el subsuelo y dificultan su reciclaje.

No obstante, ha reconocido el avance de nuevas tecnologías que podrían representar alternativas, como el uso de compuestos biodegradables y el empleo de otras fuentes de agua que no sea la dulce.

“Todo eso queremos que nos lo digan los expertos; qué tipo de químicos se deberían de usar y en su mayoría deben permitir el reciclaje del agua y qué tipo de agua debe utilizarse”, expresó la mandataria.