Fuerzas Armadas mantienen la confianza de la ciudadanía, según encuesta del INEGI

La encuesta señala que 75.9 por ciento de la población manifestó tener una confianza alta o moderadamente alta en el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea

Pablo Rodríguez

Aunque en la medición realizada en 2023 no existía una categoría específica para las Fuerzas Armadas en conjunto, la Guardia Nacional ya figuraba entre las instituciones con mayor respaldo ciudadano.

La Guardia Nacional en 2023 contaba con 58.1 por ciento de confianza entre la población y para 2025, el porcentaje aumentó a 61 por ciento, lo que representa un incremento de 2.9 puntos porcentuales.

En contraste los partidos políticos, se mantienen como la institución con menor credibilidad entre los mexicanos.

En la ENCOAP de 2023, 33.3 por ciento de la población reportó tener una confianza alta o moderadamente alta en los partidos, mientras que 45 por ciento dijo tener una confianza baja o nula.

Para 2025, el nivel de confianza apenas avanzó a 33.7 por ciento, una diferencia mínima de 0.4 puntos porcentuales respecto a la encuesta anterior, por lo que los partidos continúan siendo una de las instituciones peor evaluadas por la ciudadanía.

El estudio también mostró un incremento en la confianza hacia las organizaciones internacionales. En 2023, 59.9 por ciento de las personas mayores de 18 años manifestó confiar en ellas; para 2025, el porcentaje aumentó a 63.6 por ciento.