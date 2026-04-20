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Méxicolunes, 20 de abril de 2026

Fuerzas federales catean inmueble en Yucatán

Un cateo la madrugada de este lunes en un inmueble del municipio de Valladolid, Yucatán, generó expectación entre los habitantes. En el operativo, participaron elementos del Ejército, Guardia Nacional y Marina

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Héctor Moreno / Corresponsal

El perímetro permaneció bajo resguardo durante varias horas, lo que derivó en restricciones a la circulación vehicular en calles cercanas, lo que ocasionó congestionamientos y ajustes en las rutas habituales de automovilistas y del transporte público.

Hasta ahora no se ha confirmado la detención de personas ni el aseguramiento de objetos o sustancias. Se espera que en las próximas horas las autoridades correspondientes emitan información oficial para esclarecer los hechos.

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Este tipo de acciones forman parte de los operativos de vigilancia y combate a actividades ilícitas que llevan a cabo de manera coordinada las fuerzas federales en distintos puntos del estado.

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