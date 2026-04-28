Fuerzas federales estudiaron movimientos de El Jardinero, del CJNG, por 19 meses para lograr su captura

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad federal, subrayó que la detención de quien era el posible sucesor de El Mencho se dio gracias a un operativo “íntegramente” nacional

Ariadna Lobo

El Jardinero fue jefe de seguridad de Nemesio Oseguera, El Mencho, y controlaba el tráfico de drogas para el CJNG, principalmente en Jalisco, Zacatecas, Michoacán y Guerrero.

De acuerdo con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, el operativo se ejecutó íntegramente por autoridades mexicanas y con apoyo de información proporcionada por EU.

Desde octubre de 2024, las autoridades comenzaron con la operación para dar seguimiento a El Jardinero, quien también era requerido por el gobierno de Estados Unidos como uno de los más buscados por la DEA.

Para su detención se desplegaron 120 efectivos de seguridad, 400 elementos navales, 60 elementos armados y cino mil efectivos de la Marina para contener la violencia, en caso de que se generaran disturbios tras su captura.

En otro operativo, casi simultáneo, se realizó la detención de César N, alias El Güero Conta, quien era el operador financiero de El Jardinero, y aportaba lo necesario económicamente para el CJNG.

Su detención fue realizada por la Secretaría de la Defensa Nacional y elementos de las Fuerzas Especiales de Acción Inmediata, de la Guardia Nacional, en Zapopan, Jalisco.