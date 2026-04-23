elsoldemexico
Méxicojueves, 23 de abril de 2026

Demandan al director del IPN por obligar al alumnado a pagar aportaciones que van a empresas que él dirige

Si los alumnos no hacen las “aportaciones voluntarias” de 500 pesos se les niega el derecho a incribirse, acusa la Fundación Politécnico tras presentar las dos demandas ante la FGR

Rafael García

Indicó que es ilegal debido a que no les dan la opción de depositar a distintas instancias, sino que obligatoriamente se estableció esta empresa como beneficiaria.

Aseguró que, de no pagarse a Patronato Corazón Guinda y Blanco A.C, los alumnos no pueden inscribirse.

Señaló que, de no pagarse a esta empresa, los alumnos no tienen derecho de cursar el año.

Por todo esto y sumado a la poca vigilancia de los recursos que aportan los alumnos del IPN, es que hace algunas semanas el Politécnico no contaba con garrafones de agua ni internet.

Buscando historias. Egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Formado en la calle. Cubro temas electorales y educación.Aprendo todos los días de este oficio.Estoy escuchando a Wos (no importa cuándo estés leyendo esto).

Rafael Alfaro Garcia - Yesica Cadena
Últimas notas:

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

d72899eb-6832-4d6f-b042-11530f5b3c50
Juan Veledíaz

Fuera de Agenda / La CIA en el Triángulo Dorado

RV - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Rogelio Varela

Corporativo / El pacto en Palacio y el diésel

image
Samuel García

El observador / ¿Habla en serio Canadá? México debe aprender

image
Ricardo Monreal

El gran negocio del miedo

LO+RECIENTE

horoscopelarge

CARTONES