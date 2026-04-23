Si los alumnos no hacen las “aportaciones voluntarias” de 500 pesos se les niega el derecho a incribirse, acusa la Fundación Politécnico tras presentar las dos demandas ante la FGR

Rafael García

Indicó que es ilegal debido a que no les dan la opción de depositar a distintas instancias, sino que obligatoriamente se estableció esta empresa como beneficiaria.

Aseguró que, de no pagarse a Patronato Corazón Guinda y Blanco A.C, los alumnos no pueden inscribirse.

Señaló que, de no pagarse a esta empresa, los alumnos no tienen derecho de cursar el año.

Por todo esto y sumado a la poca vigilancia de los recursos que aportan los alumnos del IPN, es que hace algunas semanas el Politécnico no contaba con garrafones de agua ni internet.