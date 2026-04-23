Demandan al director del IPN por obligar al alumnado a pagar aportaciones que van a empresas que él dirige
Si los alumnos no hacen las “aportaciones voluntarias” de 500 pesos se les niega el derecho a incribirse, acusa la Fundación Politécnico tras presentar las dos demandas ante la FGR
Rafael García
Indicó que es ilegal debido a que no les dan la opción de depositar a distintas instancias, sino que obligatoriamente se estableció esta empresa como beneficiaria.
Aseguró que, de no pagarse a Patronato Corazón Guinda y Blanco A.C, los alumnos no pueden inscribirse.
Señaló que, de no pagarse a esta empresa, los alumnos no tienen derecho de cursar el año.
Por todo esto y sumado a la poca vigilancia de los recursos que aportan los alumnos del IPN, es que hace algunas semanas el Politécnico no contaba con garrafones de agua ni internet.
Buscando historias. Egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Formado en la calle. Cubro temas electorales y educación.Aprendo todos los días de este oficio.Estoy escuchando a Wos (no importa cuándo estés leyendo esto).