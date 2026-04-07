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Méxicomartes, 7 de abril de 2026

Futuro canciller, Roberto Velasco, se reúne con la Jucopo; Senado recibe solicitud formal para su nombramiento

“Analizaremos y jerceremos nuestra facultad exclusiva para determinar su ratificación”, dice la senadora Laura Itzel Castillo

Roxana González

Velasco, quien fue designado el pasado 1 de abril para guiar la política exterior de nuestro país, tras la renuncia de Juan Ramón de la Fuente por motivos de salud, deberá ser ratificado por el Senado en los próximos días.

Mier agregó que se trata de un primer encuentro de acercamiento previo al inicio del proceso legislativo para su ratificación.

“En la Cámara de Senadoras y Senadores analizaremos y ejerceremos nuestra facultad exclusiva para determinar su Ratificación”,agregó.

Periodista con más de 25 años de experiencia en medios impresos; experta en política exterior y temas migratorios

Roxana Gonzalez
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