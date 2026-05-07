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Méxicojueves, 7 de mayo de 2026

Gabriela Jiménez confirma que Congreso convocará a periodo extraordinario, “en una semana o dos”

En el Congreso quedó pendiente una iniciativa para posponer la elección judicial a 2028, para evitar la politización en la contienda de jueces y magistrados

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Atzayacatl Cabrera / El Sol de México

Atzayacatl Cabrera
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