Gabriela Jiménez confirma que Congreso convocará a periodo extraordinario, “en una semana o dos”
En el Congreso quedó pendiente una iniciativa para posponer la elección judicial a 2028, para evitar la politización en la contienda de jueces y magistrados
Atzayacatl Cabrera / El Sol de México
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