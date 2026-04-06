Gobierno acuerda agenda de trabajo con sector agrícola y transportista

La autoridad insta a privilegiar vías de entendimiento, evitar acciones que dañen a terceros y a no interrumpir operación de las vías de comunicación

Bertha Becerra / El Sol de México

En un comunicado, ambas dependencias informan a la opinión pública, que desde octubre de 2025 a la fecha se celebraron 27 reuniones con grupos de productores.

De estos acuerdos, se estableció una mesa de trabajo con cinco puntos en atención a sus peticiones:

Esta estrategia permitió la entrega de tres mil 412 millones de pesos a 40 mil 910 productores, a quienes se les entregó el dinero de manera directa y expedita.

En negociación con las principales industrias consumidoras de maíz blanco del ciclo primavera-verano 2025, el gobierno federal aseguró una base histórica de 105 dólares la tonelada.

Para el caso de las regiones afectadas por la sequía, se tiene una estrategia para impulsar programas de reconversión productiva con industrias de oleaginosas y cerveceras. Se busca beneficiar la producción en 31 mil 391 hectáreas.

Esto permitió la venta anticipada de 3.4 millones de toneladas de maíz blanco del ciclo agrícola otoño-invierno próximo a cosecharse.

También se abordaron descuentos especiales para la compra consolidada de insumos como fertilizantes y agroquímicos para la siembra del ciclo primavera-verano 2026, próximo a iniciar.