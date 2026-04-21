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Méxicomartes, 21 de abril de 2026

Gobierno de Ecatepec comprará predio de feminicidas para convertirlo en centro para mujeres

El predio era utilizado por la pareja feminicida conocida como “monstruos de Ecatepec”, para tirar a sus víctimas

Gustavo Sanchez Benitez

La adquisición será con el fin de convertir el lugar en un Centro de Atención a Mujeres con Violencia

“Un espacio de dolor lo vamos a convertir en un espacio de luz”, dijo la presidenta de Ecatepec, Azucena Cisneros. 

“Vamos recuperando y ocupando el espacio. Es una lucha frontal por el territorio. Esa es la verdadera atención a las causas”, sostuvo. 

“Es un predio, estamos en un proceso de negociación con el dueño. Hay un inmueble donde vivía y hay un predio al lado”, precisó sobre el lugar que buscan adquirir. 

La alcaldesa agregó que todavía están por definir cuánto es lo que se va a invertir, pero serían alrededor de 5 millones de pesos y dio como un hecho que se hará un Centro de Atención para concluirlo este año. 

En este centro se atenderán a niñas y jóvenes en situación de riesgo, así como a mujeres maltratadas, con trabajo psicológico, jurídico, médico, entre otros. 

Ambos quedaron detenidos en la colonia Jardines de Morelos, cuando llevaban una carriola en la que transportaban restos humanos, que llevaban a tirar a un predio.

En materia de seguridad, la presidenta de Ecatepec, Azucena Cisneros, dijo que tienen como meta 50 mil alarmas y 50 mil cámaras de videos, para brindar mayor seguridad a la población. 

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