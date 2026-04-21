Gobierno de Ecatepec comprará predio de feminicidas para convertirlo en centro para mujeres

El predio era utilizado por la pareja feminicida conocida como “monstruos de Ecatepec”, para tirar a sus víctimas

Gustavo Sanchez Benitez

La adquisición será con el fin de convertir el lugar en un Centro de Atención a Mujeres con Violencia.

“Un espacio de dolor lo vamos a convertir en un espacio de luz”, dijo la presidenta de Ecatepec, Azucena Cisneros.

“Vamos recuperando y ocupando el espacio. Es una lucha frontal por el territorio. Esa es la verdadera atención a las causas”, sostuvo.

“Es un predio, estamos en un proceso de negociación con el dueño. Hay un inmueble donde vivía y hay un predio al lado”, precisó sobre el lugar que buscan adquirir.

La alcaldesa agregó que todavía están por definir cuánto es lo que se va a invertir, pero serían alrededor de 5 millones de pesos y dio como un hecho que se hará un Centro de Atención para concluirlo este año.

En este centro se atenderán a niñas y jóvenes en situación de riesgo, así como a mujeres maltratadas, con trabajo psicológico, jurídico, médico, entre otros.

Ambos quedaron detenidos en la colonia Jardines de Morelos, cuando llevaban una carriola en la que transportaban restos humanos, que llevaban a tirar a un predio.

En materia de seguridad, la presidenta de Ecatepec, Azucena Cisneros, dijo que tienen como meta 50 mil alarmas y 50 mil cámaras de videos, para brindar mayor seguridad a la población.