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Méxicomiércoles, 15 de abril de 2026

Gobierno de Oaxaca lanza plan escalonado para frenar la violencia en Juchitán

“Pacto por la Paz” es una estrategia con medidas de seguridad, programas sociales e intervención comunitaria para reducir la violencia y mejorar la seguridad en el Istmo de Tehuantepec

Luis Ramírez / Corresponsal

De acuerdo con autoridades estatales, el plan contempla intervenir zonas específicas identificadas por su incidencia delictiva, con un esquema focalizado que busca incidir directamente en colonias y sectores con mayores problemas de seguridad.

Medidas de seguridad y programas sociales

El proyecto también incluye un proceso escalonado que va desde la consulta con distintos sectores sociales, la elaboración de diagnósticos, la ejecución de acciones en territorio y una evaluación final de resultados.

La implementación del plan inició este 15 de abril y se prevé que concluya en octubre de este año, periodo en el que se medirán los avances en materia de seguridad y reconstrucción del tejido social.

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