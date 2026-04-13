Gobierno de Sheinbaum alista respuesta oficial ante informe de la ONU sobre desapariciones

La mandataria indicó que su administración revisa el documento del Comité contra la Desaparición Forzada para fijar una postura oficial

Rafael Ramírez / El Sol de México

“Se está revisando todo el informe para poderle dar todos los argumentos y ahí en el informe también plantean algunos temas de coordinación para poder dialogar con el alto comisionado”, declaró.

Ante ello, el comité planteó incluso la posibilidad de escalar el caso a instancias superiores del sistema de Naciones Unidas, lo que elevó la presión internacional sobre México.

Sheinbaum reiteró que su gobierno no coincide plenamente con las conclusiones del documento, al considerar que no incorpora toda la información proporcionada por el Estado mexicano.

“Varios temas no fueron considerados por esta comisión, por eso se rechazó el documento”, sostuvo previamente.

No obstante, este lunes indicó que se mantendrá la comunicación con el Alto Comisionado para exponer las acciones que se han implementado en materia de búsqueda de personas, atención a víctimas y reformas legales.

“Hay comunicación y hay un plan de trabajo para informarles lo que se está haciendo en el tema desaparecidos, cómo atendemos a las familias, cómo cambiamos la ley para garantizar la atención integral, la justicia y la verdad”, afirmó.

La mandataria detalló que en la revisión del informe participan diversas dependencias federales, así como el coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, Arturo Zaldívar.

“Le pedí al Ministro (en retiro) Zaldívar que también ayudara en este tema”, agregó.