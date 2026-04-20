Claudia Sheinbaum informó que ya se solicitó información a EU y Chihuahua sobre sus agentes de seguridad que murieron en un accidente automovilístico, luego del operativo conjunto donde clausuraron laboratorios de drogas sintéticas

Laura Arana

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal remarcó que el Gabinete de Seguridad subrayó que se tenía que informar y solicitar autorización al Gobierno federal. Remarcó que no hay operaciones conjuntas, sino colaboración con Estados Unidos.

No estábamos enterados, fue una decisión del gobierno de Chihuahua. Estamos pidiendo más información al gobierno de Chihuahua. Todo lo que tiene que ver con personal

Dijo que ya se solicita información al gobierno de Chihuahua, a la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía de Chihuahua y al gobierno de Estados Unidos.

La relación es federal, no es estatal. Ellos tienen que tener autorización de la federación para esta colaboración que se tiene a nivel estatal

La Presidenta señaló que desde ayer se mantiene comunicación con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson.

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“Hay un marco muy bien establecido: los estadounidenses que se dedican a labores de seguridad, o las agencias estadounidenses que están en México, tienen que actuar necesariamente bajo protocolo”, subrayó Claudia Sheinbaum.